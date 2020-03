Coronavirus, anziano positivo a Sala Consilina: "blindata" casa di riposo

Un ospite di una struttura residenziale per anziani di Sala Consilina è risultato positivo al Coronavirus. Il dipartimento di prevenzione del distretto sanitario del Vallo di Diano ha attivato subito la procedura d'emergenza provvedendo a mettere in quarantena gli ospiti ed i dipendenti, una cinquantina in tutto, della struttura. E' stata anche avviata l'indagine epidemiologica per prevenire e isolare il contagio. L'anziano è tuttora ricoverato presso l'ospedale di Oliveto Citra.

Il Vallo di Diano

La situazione nella zona sud della provincia di Salerno è precipitata a seguito di un raduno di catecumenali tenuta a fine febbraio in un albergo di Atena Lucana: da lì sarebbe partita la catena di contagi che ha reso necessario il provvedimento di quarantena per Sala Consilina, Atena Lucana, Polla e Caggiano.Finora i casi positivi al virus sono 24.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.