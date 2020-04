Coronavirs, in arrivo i camion con i moduli prefabbricati al "Ruggi" di Salerno

Sono in arrivo, presso l’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, ben 18 tir con a bordo i moduli/prefabbricati che daranno vita ad un nuovo plesso sanitario dedicato ai pazienti affetti da Covid-19.

La nuova struttura

La colonna di prefabbricati è arrivata, nella serata di ieri da Padova, presso l’Ospedale del Mare di Napoli. Nella tarda mattinata odierna i camion, al termine dei controlli di rito, saranno parcheggiati nella zona dello stadio Arechi e, successivamente, due o tre alla volta entreranno nell’area ospedaliera - che è stata completamente liberata dalle auto - per raggiungere la zona che è stata attrezzata per accogliere la struttura. A coordinare le operazioni il sindaco Vincenzo Napoli, l’assessore alla mobilità Mimmo De Maio e gli agenti della Polizia Municipale. Il nuovo plesso ospiterà 24 posti letto per terapia intensiva e rianimazione per i malati Covid.