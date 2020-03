Coronavirus, la "Fondazione Picentia" offre assistenza agli anziani

La Fondazione Picentia vuole dare un contributo alla comunità in occasione dell’emergenza Coronavirus. L’obiettivo è fornire un supporto agli anziani riducendone i disagi legati alle indicazioni fornite dal Dpcm del 4 marzo 2020, che hanno limitato in via precauzionale la mobilità ed i contatti tra le persone.

L’iniziativa

Per tale ragione la Fondazione ha deciso di chiamare a raccolta l'amministrazione comunale, la protezione civile ed il mondo associativo per offrire un aiuto alle persone anziane consegnando loro beni di prima necessità a domicilio e occupandosi del disbrigo di pratiche. Lunedì la proposta verrà protocollata ufficialmente presso gli uffici comunali. Nel frattempo, il presidente Giuseppe Bisogno ha provveduto a contattare il sindaco Giuseppe Lanzara per coinvolgere l'amministrazione comunale nell'iniziativa. “Riteniamo fondamentale - spiega il presidente Bisogno - che in un momento come questo la comunità dia dimostrazione di unità, solidarietà e coesione, mettendosi a disposizione delle fasce più deboli della popolazione”.