Atena Lucana: guarito il paziente numero 1, l'appello del Comune

E’ guarito il “paziente 1” di Atena Lucana contagiato dal Covid-19. Negativi, infatti, i due nuovi tamponi effettuati per prassi. L’uomo sarebbe risultato positivo al virus in seguito ad uno dei raduni religiosi nel Vallo di Diano e Tanagro. Da oggi, come è noto, il Comune di Atena Lucana intanto non è più zona rossa, grazie al numero esiguo di positivi registrati in questo mese.

La nota del Comune

Continuiamo così, rispettando le misure indicate nel DPCM del 10 Aprile 2020 e nelle ordinanze del Presidente della Regione Campania. Non si potrà ancora uscire di casa se non per comprovati motivi di salute, di lavoro o necessità. Quindi niente attività ludiche all'aperto, nessun assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, non si può andare nei giardini pubblici e nelle aree gioco e per chi è in quarantena continua l'assoluto divieto di uscire di casa. Sarà possibile andare in altro comune solo per comprovati motivi di lavoro, di urgenza o di salute. Restiamo a casa.

