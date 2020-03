Coronavirus, attivati i primi posti letto di terapia intensiva all’ospedale di Scafati

Da oggi sonno ufficialmente attivi i primi posti letto di terapia intensiva e di degenza per l’accoglienza di pazienti Covid-19 positivi presso il presidio ospedaliero “M. Scarlato” di Scafati. “Man mano che saranno completati, nelle prossime ore, i percorsi di sicurezza e l’approvvigionamento di base per l’iter assistenziale, saranno attivi altri posti letto” annuncia il direttore generale dell’Asl di Salerno Mario Iervolino.

Per il fine settimana, inoltre, saranno disponibili tutti i posti di degenza, fino a 62, mentre entro la fine del mese di marzo saranno attivi ulteriori 8 posti di terapia intensiva, con incluso il Pronto Soccorso Covid-19. “Il programma, a regime, prevede - spiega Iervolino - che il plesso di Scafati possa accogliere, fra positivi e sospetti, fino a 80 pazienti. I pazienti accederanno al Pronto Soccorso Covid del presidio con ambulanze all’uopo attrezzate e accompagnate da personale specializzato”.