"Non andate nel negozio di cinesi, è infetto", audio fake a Sarno: l'ira del sindaco

Un messaggio vocale sta facendo il giro tra i cittadini della città di Sarno. La voce in questione invita la popolazione a non recarsi in un negozio di cinesi perché “infetto”. Di qui la preoccupazione dei residenti alla luce dei continui sospetti casi di Coronavirus anche in provincia di Salerno. L’audio, che è un fake vero e proprio, è ora in possesso delle forze dell’ordine che già hanno avviato le indagini per risalire all’autore.

La precisazione del sindaco

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Canfora con una breve lettera: “Cari concittadini, nelle ultime ore sta circolando una nota audio. Tengo a precisare che quanto raccontato è assolutamente una falsa notizia. Invito tutti a fare riferimento unicamente alle pagine ufficiali di informazione evitando di dare credito a messaggi virali che non hanno alcuna veridicità. Invito anche a non mettere in atto alcun tipo di comunicazione che crei allarmismi e confusione”.