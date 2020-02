Caso sospetto di Coronavirus a Ravello, isolato autista: chiuso il pronto soccorso

Nuovo sospetto caso di Coronavirus in provincia di Salerno. L’autista di un autobus, intorno alle 18.40, si è recato presso il pronto soccorso del presidio sanitario di Castiglione di Ravello con febbre e tosse. Ai medici ha raccontato che, nei giorni scorsi, è stato a stretto contatto con turisti provenienti dalla Corea.

La chiusura del PS

Subito è scattata la procedura di isolamento e il pronto soccorso è stato, per precauzione, chiuso al pubblico. Sono in corso tutte le procedure di profilassi del caso come da protocollo. Allertati tutti i sindaci della Costiera Amalfitana. Nelle prossime ore l’uomo, originario di Positano, sarà trasportato all’ospedale “Cotugno” di Napoli per gli accertamenti di rito.