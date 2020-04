Covid-19, tra i contagiati a Salerno anche un bimbo

In calo, i contagi da Covid-19 a Salerno, a prova del fatto che la strategia del distanziamento sociale mantenuta nelle ultime settimane, si sia rivelata efficace.

Il fatto

Tra i recenti casi di positività riscontrati in città, quello di un bambino di meno di uno anno che, tuttavia, non versa in gravi condizioni e attualmente si troverebbe in quarantena domiciliare con la famiglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.