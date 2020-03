Emergenza Coronavirus, l'Asl di Salerno "chiama" i medici in pensione

L’Asl di Salerno ha deciso di reclutare i medici in pensione per affrontare l’emergenza Coronavirus. Il bando è rivolto ad anestesisti, pneumologi, infettivologi, cardiologi, medicina interna, pronto soccorso e diagnostica.

I dettagli

La manifestazione di interesse prevede rapporti di lavoro che avranno durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione dello stato di emergenza fino al 2021. Tale decisione è scaturita dalla carenza di personale sanitario all’interno delle strutture ospedaliere per via del blocco del turnover. Il compenso orario previsto è pari a 60 euro lordi.