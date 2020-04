Covid-19 a Battipaglia, madre passeggia in riva al mare con i figli: multata

Nonostante i divieti contro la diffusione del Covid-19, c’è ancora chi tenta di svincolarsi dalle restrizioni adottate da Regione Campania e Governo.

L'episodio

Ieri mattina, infatti, una donna è stata sorpresa dai militari della Guardia di Finanza mentre passeggiava con i due figli in riva al mare lungo la litoranea di Battipaglia, dov’era arrivata con la sua automobile. Immediatamente sono scattati i controlli: la donna è stata identificata e multata poiché uscita di casa senza un valido motivo, in violazione delle norme in vigore anti-Coronavirus. Di conseguenza lei e i suoi bambini sono stati posti in quarantena.