Caso sospetto di Coronavirus a Battipaglia: ricoverate madre e figlia

Mamma e figlia sono state ricoverate, questa mattina, all’ospedale “Santa Maria della Speranza” a Battipaglia per un sospetto caso di Coronavirus. Le due donne si sono presentate al pronto soccorso dopo essere arrivate dalla Lombardia. I medici hanno subito predisposto il loro isolamento in una stanza per svolgere tutti gli accertamenti di rito.

L'altro caso

Nelle ultime ore un'altra donna, appena rientrata da Cremona, è stata ricoverata all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania con sintomi influenzali, febbre e tosse. Con lei c'erano anche i genitori. Immediata l'attivazione del protocollo.