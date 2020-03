Coronavirus a Battipaglia, Tozzi tira un sospiro di sollievo: il tampone è negativo

Ugo Tozzi può tirare un sospiro di sollievo. E’ risultato negativo, infatti, il tampone a cui si era sottoposto il medico rianimatore dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” ed ex vice sindaco di Battipaglia.

L’annuncio

Ad annunciarlo, su Facebook, è direttamente Tozzi: “Tiro un sospiro di sollievo dopo due giorni davvero difficili: avevo paura, per me, per la mia famiglia ma anche per le tante persone con le quali sono venuto in contatto nei giorni scorsi in ospedale. La nostra è sempre una vita di confine. Se la mia esperienza può essere di stimolo a voi tutti vi prego rimanete a casa fatelo per voi, per le vostre famiglie e per noi operatori. In questi giorni - racconta l’esponente di Fratelli d’Italia - ho ricevuto attestati di stima e solidarietà non solo dagli amici ma anche da tanti che non conoscevo, sono onorato della vostra attenzione e del vostro affetto e vi prometto ne farò tesoro per il prossimo futuro. Abbraccio virtualmente tutti voi, ora devo solo riprendermi e tornare al mio lavoro, per me e per voi...non abbassate la guardia e ..#andratuttobene” conclude Tozzi.