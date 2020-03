Coronavirus a Bellizzi, gente in strada a chiacchierare: l'ira del sindaco

Anche a Bellizzi, dov'è risultata positiva la consorte del diacono deceduto nei giorni scorsi, c’è chi continua a non rispettare le nuove regole disposte dal Governo e dalla Regione Campania per prevenire la diffusione del Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denuncia

A denunciarlo, tramite i social è direttamente il primo cittadino Mimmo Volpe che si scaglia contro gli indisciplinati. “Allora forse non si è capito bene che chi non rispetta l'ordinanza è passibile di denuncia penale ai sensi dell'art.650 c.p. Mi stanno segnalando da più parti che si formano capannelli di persone. Vi invito a rispettare la norma. E’ evitato assolutamente fare assembramenti. Si può uscire solo per l'indispensabile e per strette necessità. Ora la polizia municipale ha avuto disposizioni di non essere più tollerante. Ora si sanziona e si denuncia! Noi ci siamo. Tu resta a casa”.