Caso di Coronavirus a Bellizzi, il 76enne era stato in ritiro ad Atena Lucana

Era stato ad Atena Lucana in un ritiro spirituale, il 76enne di Bellizzi deceduto ieri e risultato positivo al Coronavirus. Pare che l'uomo avesse soggiornato in un albergo, già prontamente sanificato. Il sindaco di Atena Lucana, Luigi Vertucci, e l’Asl, insieme con il COM della Comunità Montana, sta facendo la ricostruzione di tutta la filiera dei contatti delle persone che hanno partecipato all'incontro.

L'appello del sindaco

"Le persone individuate, al momento circa dieci, sono state messe in quarantena. Al momento non si segnalano casi accertati di coronavirus", fanno sapere dal Comune.

L'avviso del Comune di Atena Lucana

Ricordando che il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

Invitiamo i cittadini che:

a) sono stati nello stesso ambiente o sono stati a contatto con persone che hanno partecipato al ritiro del gruppo neocatecumenale avvenuto dal 28.02.20 al 01.03.20 al Kritstall Palace Hotel di Atena Lucana;

b) sono stati a stretto contatto o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19;

c) vivono nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19;

d) sono stati nello stesso ambiente lavorativo un caso sospetto o confermato di COVID-19;

e) hanno viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). A RESTARE A CASA IN AUTO QUARANTENA FIDUCIARIA E ad informare il Sindaco mediante comunicazione al numero, in orario d’ufficio, al Centralino del Comune di Atena Lucana al n. 0975/76001, oppure ai numeri 3490637452 - 3389962916 h24; Qualora dovessero presentare sintomi influenzali sospetti, bisogna contattare telefonicamente i medici di base per avviare la procedura, cosi detto “triage telefonico”, di valutazione delle infezioni delle vie respiratorie suggestive di rischio Covid-19. Eventualmente il medico di base, qualora lo ritenesse opportuno, potrà contattare il 118 per avviare la procedura prevista dal Ministero della Salute; E sono invitati

- a non recarsi in Pronto soccorso;

- a contattare il numero verde regionale 800.90.96.99 attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00, oppure il numero verde nazionale 1500, oppure il Pronto Intervento dei Carabinieri 112; Ribadiamo l'invito di RESTARE A CASA