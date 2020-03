Coronavirus, sospesi il mercato e gli eventi a Bracigliano

Il Comune di Bracigliano, per contrastare l’emergenza del Coronavirus, ha disposto, tramite un'apposita ordinanza sindacale la sospensione del mercato settimanale di tutti i martedì a partire dal 10 al 31 marzo prossimi.

Le restrizioni

Il provvedimento prevede, inoltre, la sospensione di tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non poter consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. “Siamo in piena emergenza – dichiara il sindaco Antonio Rescigno – e ognuno di noi è chiamato a un doveroso senso di responsabilità che deve indurci al rispetto delle regole. Solo attraverso dei comportamenti responsabili possiamo evitare la diffusione del contagio e il rischio di un sovraffollamento delle nostre strutture sanitarie, che se portate al collasso, non potranno più assistere i nostri malati”. Le trasgressioni della seguente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 del codice penale nonché ai sensi dell’art.7 bis del Tuel 267/2000.