Da Brescia a Corbara: famiglia in quarantena, gli aiuti del Comune

Famiglia in quarantena a Corbara dopo essere giunta dal Nord. Lo ha detto il sindaco del piccolo comune dell'Agro, Pietro Pentangelo. La famiglia ha ancora la disponibilità di una casa a Corbara e si era messa in viaggio da Brescia, nella stessa sera in cui il Governo preparava il decreto che estendeva la zona rossa in Lombardia e in altre province del Nord.

Gli aiuti

Il sindaco, ad una televisione locale, ha detto che è necessario che la famiglia resti, ora, in quarantenta, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione di Covid-19. Aggiungendo, poi, di contribuire a portare giorno per giorno, all'esterno dell'abitazione della famiglia, viveri e beni di necessità non avendo gli stessi alcuna possibilità di poterlo chiedere ad altri.