Coronavirus, bar resta aperto dopo le 18 a Buccino: denunciato il titolare

Il titolare di un bar di Buccino è finito nei guai per non aver rispettato le nuove regole disposte dal decreto del Governo per prevenire la diffusione del Coronavirus. Tale provvedimento, infatti, impone agli esercenti di bar, ristoranti e pizzerie, su tutto il territorio nazionale, di chiudere le attività entro le ore 18.

Il blitz

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno trovato il bar in questione aperto oltre l’orario consentito e con all’interno anche dei clienti. Per questo il proprietario è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.