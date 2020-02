Coronavirus, rientrano da Codugno e Piacenza: in quarantena, scuole chiuse a Buccino

Nuovi provvedimenti per prevenire il contagio da Coronavirus, nel nostro territorio. Diverse persone da Codogno, a Lodi, e da Piacenza, sono rientrate a Buccino, nel salernitano. "Atteso che allo stato non risulta nessun caso di contagio sul territorio, rassicuriamo tutta la popolazione", ha precisato il sindaco Nicola Parisi.

L'ordinanza

Il primo cittadino, dunque, ha emanato un'ordinanza affinchè le persone, pare componenti di un unico nucleo familiare, non lascino l’attuale domicilio per 14 giorni, e non abbiano contatti con altre persone, per seguire la profilassi stabilita dalle Autorità Sanitarie. Informati anche i carabinieri sul caso.

La chiusura delle scuole

Il sindaco ha anche disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, in via precauzionale, fino al 1° marzo.