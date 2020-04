Covid, fase 2: Busitalia avvia il sondaggio tra i viaggiatori

Si chiama rimodulazione dei servizi aziendali e comincerà dal 4 maggio 2020, il giorno di avvio della Fase 2 Covid. Busitalia chiede ai viaggiatori di segnalare le proprie esigenze di mobilità e lo fa attraverso un questionario che prevede la risposta ad una serie di questiti funzionali alla migliore distribuzione del servizio di trasporto pubblico locale.

La nota diffusa dall'azienda

"In vista della ripresa delle attività produttive prevista dal nuovo DPCM del 26/04/2020, che introduce le nuove misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, finalizzato a gestire la cosiddetta “Fase 2” in vigore dal 4 maggio 2020, l’Azienda, nel predisporre il piano di revisione dei propri servizi di TPL, intende analizzare le effettive esigenze di spostamento dell’utenza in questo delicato momento di ripresa. Pertanto, si chiede ai gentili viaggiatori di segnalare le proprie esigenze di mobilità indicando la linea aziendale di interesse, gli orari di partenza delle corse, la tratta da percorrere (da/per quale comune), il motivo (es.: lavoro, etc.) dello spostamento con il trasporto pubblico". Insomma una sorta di autocertificazione.

Info utili

E’ possibile inviare una mail con quanto sopra indicato ed eventuali suggerimenti/osservazioni al seguente indirizzo e-mail: clienti.salerno@fsbusitaliacampania.it I dati personali acquisiti tramite il sondaggio saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 e unicamente per la finalità in premessa. L’analisi delle preferenze espresse consentirà all'azienda di rimodulare l’offerta dei servizi tenendo conto anche delle effettive esigenze e, nel rispetto delle misure di contenimento sanitario in vigore emanate dalle Autorità competenti, di poter erogare un servizio effettivamente rispondente alle necessità dei viaggiatori.