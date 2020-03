Covid-19, alcuni mezzi di Busitalia fermi in deposito: sospesa l'assicurazione

Alcuni autobus di Busitalia sono fuori servizio e quindi fermi in deposito dalla mezzanotte del 20 marzo 2020 per via della sospensione della polizza assicurativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso

L’azienda di trasporto, infatti, ha inteso sospendere, momentaneamente, l’assicurazione per alcuni mezzi in ragione degli orari ridotti del servizio in ottemperanza all’ordinanza regionale anti-Covid 19.