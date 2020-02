Coronavirus, una famiglia di Camerota: "Noi in quarantena, ma ancora nessun tampone"

Esplode la polemica a Lentiscosa, frazione di Camerota, dove una famiglia è in quarantena per i controlli di prevenzione al Coronavirus. Nelle ultime ore è stato sottoposto a tampone il 20enne rientrato da Codogno lo scorso giovedì. I suoi familiari, invece, sono ancora in attesa.

La denuncia

A sfogarsi è il padre dei ragazzo: “Da quanto stiamo in quarantena non siamo stati ancora sottoposti al tampone. Dicono che non è previsto perché al momento non presentiamo alcun sintomo. Ma tutto questo è assurdo. Così si alimentano paure e inutili allarmismi in paese” dichiara in un’intervista a La Città. Poi rivela: “Go anche chiesto di poter essere sottoposto a pagamento, insieme alla mia famiglia, alla prova del tampone ma, purtroppo, nessuno è disponibile a venire a casa”. Una situazione davvero incresciosa per la famiglia Fimiani che, comunque, resta chiusa in casa: “E’ giusto rispettare le direttive del Ministero”.