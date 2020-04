Coronavirus e agroalimentare, la Uila Uil Salerno avvia campagna di ascolto

La Uila Uil di Salerno ha avviato la campagna di ascolto a risposta rapida “Nessuno resti indietro” rivolta ai lavoratori del settore agroalimentare per offrire informazioni e assistenza in merito all’emergenza coronavirus.

L'annuncio

Ne da notizia il segretario generale della Uila-Uil Stefano Mantegazza che così spiega il senso dell’iniziativa: "Le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Coronavirus saranno sicuramente lunghe e imprevedibili e peseranno su lavoratori, pensionati e cittadini, donne e uomini, giovani e anziani. Il ruolo, il compito e la natura stessa del sindacato è di stare sempre vicino alle persone e cercare di fare il massimo per aiutarle a risolvere i propri problemi e vivere meglio. Per questo abbiamo ritenuto utile in questo momento avviare un filo diretto con i lavoratori e offrire loro un sostegno concreto per affrontare questo momento difficile".

I contatti

Lavoratori e cittadini potranno rivolgere le loro domande, esporre problemi ed esigenze via whattsapp al numero 338.6788172, via mail a emergenza@uila.it.