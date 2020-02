Coronavirus in Campania: i casi potrebbero salire a 11, sospiro di sollievo intanto in Cilento

Il Cilento tira un sospiro di sollievo: il test effettuato sul caso sospetto di Covid-19 sul 50enne di Agropoli ha dato esito negativo. Intanto, si allarga il numero di contagiati da Coronavirus in Campania. Altri sette tamponi - per i quali, come per gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale - sono risultati positivi. Se i contagi fossero confermati dall'Istituto Superiore di Sanità, dopo le ulteriori analisi, sarebbero 11 i casi totali nella nostra regione, di cui i primi già accertati a Montano Antilia, a Caserta, a Napoli e nel beneventano.

Non si perde d'animo, intanto, il sindaco di Montano Antilia (comune in cui ha soggiornato la 26enne di Cremona contagiata ndr), Luciano Trivelli che, stamattina, ha lanciato un nuovo messaggio alla comunità: