Coronavirus: altri 4 tamponi positivi in Campania, i casi salirebbero a 17

Altri quattro casi di Coronavirus scoperti in Campania, precisamente a Napoli e provincia. Quattro persone sono risultate positive ai tamponi effettuati dall'ospedale Cotugno: come da prassi, dunque, si resta in attesa della conferma da parte dell'istituto superiore di Sanità.

I dettagli

Come riportano i colleghi di Napolitoday, i quattro presunti contagiati provengono uno da San Giorgio a Cremano, uno da Giugliano, uno da Pozzuoli e uno da Napoli città, in particolare nel quartiere Vomero.



Il comunicato della task force