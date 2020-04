Covid-19: 3.442 contagi in Campania, oggi positivi 98 tamponi su 2.081

Risultano attualmente 3.442, i contagi da Covid-19 in Campania, su un totale di 31.745 test effettuati. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia ha comunicato i dati della giornata: su 2.081 tamponi, 98 risultano positivi. Al Ruggi di Salerno, in particolare, 14 i contagi, su 350 casi esaminati.

Ecco i dati provenienti dagli ospedali della Campania:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 662 tamponi di cui 34 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 350 tamponi di cui 14 positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 73 tamponi, nessuno positivo;

- ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 54 tamponi di cui 2 positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 76 tamponi, nessuno dei quali positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 96 tamponi di cui 3 positivi;​

- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 84 tamponi di cui 2 positivi;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 506 tamponi di cui 34 positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 41 tamponi, di cui 7 positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 75 tamponi di cui 2 positivi;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 64 tamponi di cui nessuno risultato positivo.​



