Coronavirus: 1242 contagi in Campania, il report dei casi positivi

Sono 1242 i contagi da Coronavirus in Campania: l'Unità di Crisi della Regione ha fatto sapere che sono pervenuti i report dell'ospedale Cotugno, con 294 tamponi esaminati di cui 24 risultati positivi, dell'ospedale Ruggi dove su 59 tamponi esaminati 12 sono positivi e del Moscati di Aversa, dove di 48 tamponi esaminati, 7 sono risultati positivi.

Al momento, dunque, su 401 tamponi effettuati, 43 sono positivi: la nostra regione, ad oggi, su 8035 test, ha riscontrato 1242 pazienti contagiati.

La precisazione

L'unità di Crisi della Regione sottolinea che, dall'incrocio dei dati delle Asl, rispetto al dato totale dei positivi complessivi pari a 1199 e di attualmente positivi pari a 1072, risultano:

- 318 Ricoverati con sintomi

- 123 pazienti in terapia intensiva

- 631 pazienti in isolamento domiciliare



(La differenza con i dati inseriti nella tabella del giorno precedente che evidenziava 181 persone in terapia intensiva su un totale di 526 ospedalizzati è da attribuire al precedente inserimento in questa sezione anche di pazienti temporaneamente in terapia sub intensiva, per sintomi assimilabili al Covid ma in attesa dell'esito del tampone. Tale cifra è stata dunque correttamente scorporata).