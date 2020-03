Coronavirus in Campania, ordinanza di De Luca: chiuse le discoteche

Dopo le scuole chiudono anche le discoteche. Nella serata di oggi, infatti, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che prevede lo stop fino al 15 marzo, in tutto il territorio regionale, per le discoteche ed i luoghi di ritrovo dove non sia possibile garantire la distanza interpersonale di un metro con il solo servizio verso i posti a sedere.

Stop sbarchi nel Napoletano

E, sempre in serata, una nuova ordinanza vieta lo sbarco ad Ischia, Capri e Procida delle comitive turistiche provenienti da Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e dalle province di Pesaro ed Urbino, Savona, Piacenza. In particolare il provvedimento prevede il divieto di imbarco sulle linee marittime per i gruppi turistici superiori a sei unità diretti alle isole. Dispone controlli individuali e di rilevazione della temperatura corporea per tutti i passeggeri in partenze per le tre isole che andranno effettuati con l'installazione di quattro punti di controllo (con postazioni fisse o mobili) ai porti di Napoli Beverello e Porta di Massa, Sorrento e Pozzuoli. Le compagnie di navigazione dovranno inoltre provvedere alla sanificazione delle unità navali impiegate sulle rotte per le isole e vigilare sul mantenimento delle distanze minime tra i passeggeri in attesa d'imbarco. Nessun provvedimento per i turisti in arrivo in Costiera Amalfitana