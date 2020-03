Coronavirus in Campania, salgono a 77 i contagi: nuovo appello di De Luca

L'Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella mattinata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell'ospedale “Cotugno”, 48 tamponi. Quattordici di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Totale positivi in Campania: 77 di cui uno guarito.

Nuovo appello di De Luca

Intanto, in un video pubblicato su Facebook, il governatore si rivolge nuovamente ai campani: “La situazione è seria. Abbiamo il dovere di evitare la diffusione del contagio ma questo obiettivo lo raggiungiamo solo se siamo responsabili. Diamoci una mano altrimenti diventerà difficile”. Di qui il suo invito finale: “Dobbiamo evitare al massimo i contatti sociali, rimanere il più possibile a casa. Quando si fa a fare la spesa andare una persona per famiglia. Evitare i luoghi dove ci sono assembramenti”.