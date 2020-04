Covid-19: contagi in diminuzione in Campania, l'analisi dei dati

L'andamento dei contagi dà i primi segnali positivi, in Campania. Va considerato, per iniziare, un incremento notevole dei tamponi giornalieri effettuati: dai 1251 del 30 marzo fino ai 1605 del 4 aprile. La giornata di venerdì risulta quella in cui sono stati effettuati più test: precisamente 2297 sui 23139 complessivi. L’incremento dei positivi in Campania ha numeri sempre più bassi. Dai 225 contagi su 1676 tamponi in più del 1 aprile si è arrivati, ieri, a 132 positivi su 1605 tamponi effettuati. Le percentuali di incremento, in questi casi, sono, rispettivamente, del 13% e 8%.

Le percentuali calcolate

L’incremento percentuale più basso c’è stato venerdì con un aumento dei contagi del 6% sui tamponi effettuati (151 su 2297). Sono guarite, finora, 150 persone, ben 62 in più rispetto a lunedì 30 marzo e sono morte 189 persone, 64 in più rispetto al 30 marzo. In provincia di Salerno, infine, fino a ieri, risultano 437 positivi, 99 in più, dunque, rispetto a lunedì scorso, quando i casi erano 338.