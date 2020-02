Torna da Piacenza e non si sente bene: nuovo caso sospetto di Coronavirus nella Piana del Sele

Tensione nella Piana del Sele: un giovane di Capaccio Paestum, con sospetti sintomi da Coronavirus, si è recato all’ospedale di Eboli, in compagnia di due amici. Tutti e tre hanno sono tornati da Piacenza, ma solo uno di loro ha raccontato di non sentirsi bene.

Il test

Il ragazzo non ha attualmente febbre, per cui non è stato trasferito al “Cotugno” di Napoli, ma solo sottoposto all'esame del tampone faringeo. In giornata, sono attesi i risultati.