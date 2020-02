Capaccio: 3 quarantene, primi risultati per il 20enne proveniente da Codogno

Tre le persone in quarantena a Capaccio Paestum, a scopo precauzionale. Si parla di persone che sono state in contatto con persone residenti nelle zone considerate focolai del Coronavirus. Come da prassi, dunque, per loro sono scattati i 14 giorni di isolamento.

I risultati sul 20enne

Intanto, buone notizie per il 20enne che era tornato nel Cilento da Codogno: il primo tampone effettuato martedì avrebbe dato esito negativo ed oggi è stato effettuato il secondo tampone, come previsto. Intanto, il giovane, privo di febbre, resta in quarantena con la sua famiglia, nella sua abitazione di Lentiscosa, frazione di Camerota, da domenica scorsa.