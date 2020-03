Covid-19, i carabinieri volano a Caggiano per consegnare apparecchi sanitari

I carabinieri del comando provinciale di Salerno, d'intesa con il 7° nucleo elicotteri di Pontecagnano, hanno consegnato al Comune di Caggiano 39 misuratori di pressione ed attrezzatura sanitaria e medicale necessari per l'emergenza sanitaria in corso (6 stetoscopi e 12 apparecchi per aerosol), rimasti in giacenza dal 18 marzo scorso presso un deposito di Pontecagnano, per via di problemi di trasporto logistico da parte del corriere incaricato.

I controlli

Appena venuti a conoscenza dell'esigenza da parte del primo cittadino, i militari, in poche ore, hanno organizzato il servizio di elitrasporto e consegnato i presidi sanitari al Comune, che ne aveva assoluta necessità anche perché interessato da recente ordinanza di “chiusura” da parte del Governatore della Regione Campania, in quanto area di possibile focolaio di Covid-19, dove allo stato si sono registrati un decesso e 7 casi positivi.

