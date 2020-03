Proteste in carcere, parla il cappellano don Rosario Petrone

Tensione e amarezza, per le proteste che hanno interessato il carcere di Fuorni, a seguito della sospensione dei colloqui tra i detenuti e i loro familiari, per l'emergenza Coronavirus. "Non accettiamo gli atti di violenza. Ma quella del Coronavirus è una situazione nuova per tutti. - ha detto il cappellano della casa circondariale di Salerno, don Rosario Petrone- Sicuramente non va accettato un atteggiamento del genere da parte dei detenuti, ma ovviamente c'è da considerare che questi ragazzi ristretti in carcere amplificano tutto ciò che accade all'esterno e sono spaventati. Loro hanno fatto una serie di riflessioni per timore del contagio: quando anche gli affetti più cari vengono meno, con il diniego dei colloqui, sono rimasti disorientati da un punto di vista umano, con la preoccupazione per la famiglia. Temono che gli agenti, vivendo nella società ed andando in carcere con i turni quotidiani, possano anche essere veicolo di contagio per loro. Insomma, la vicenda è da leggere da più angolazione, fermo restando a non giustificare atti di violenza. Personalmente, mi sono anche recato dalla Polizia Penitenziaria, per offrire loro conforto dopo l'accaduto".

Le richieste

Intanto, stop ai colloqui dei detenuti con familiari e avvocati, alla semilibertà, ai permessi e al lavoro esterno. Gli agenti di polizia penitenziaria di Salerno, nonostante le difficoltà, continuano a garantire servizi di qualità. Dal canto loro, dunque, i detenuti chiedono di essere dotati di video per parlare con i familiari, magari tramite collegamenti via Skype, nonchè che vengano concesse pene alternative, per salvaguardare loro stessi e gli agenti.



Il presidente Emerito della Camera Penale di Salerno, Michele Sarno: