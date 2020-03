Coronavirus, festino con alcol e droga nonostante i divieti: 5 giovani denunciati

Nonostante i divieti imposti per l'emergenza Coronavirus, avevano organizzato un festino a base di alcol e droga. Nel comune di Casalbuono quattro studenti ed un operatore socio sanitario, di età compresa tra i 22 e i 26 anni, sono stati sia denunciati per inosservanza delle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza coronavirus sia segnalati alla Prefettura di Salerno per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Il gruppo è stato sorpreso all'interno di una ex struttura ricettiva mentre era in corso il festino. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina li hanno scoperti nell'ambito dei controlli a tappeto organizzati per garantire il rispetto del provvedimento governativo necessario ad arginare l'epidemia di Covid-19.