Coronavirus in Campania, il sindaco di Montano Antilia: "Confermato solo il caso a Caserta"

Si parla di due casi di contagio da Coronavirus in Campania, anche durante la conferenza tenuta dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Ma, se per la paziente di Caserta è arrivata conferma ufficiale dall'ospedale Spallanzani di Roma, lo stesso non è avvenuto per la 26enne di Montano Antilia. Per quest'ultima, come assicura alla nostra redazione il sindaco del comune salernitano, Luciano Trivelli, non è giunta ad ora (ore 14.15 ndr), alcuna comunicazione ufficiale.

La precisazione

"La ragazza è stata trasferita presso l'ospedale Cotugno di Napoli per ulteriori accertamenti - ha detto il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli - Gode di buona salute ed è stata condotta nel nosocomio mettendo in atto ogni precauzione del caso. I casi in Campania sono due: il contagio a Caserta è certo, mentre per la ragazza di Cremona stiamo attendendo la conferma dell'istituto Spallanzani di Roma. Avevamo già posto in quarantena il nucleo familiare della ragazza ed è da poco che ho firmato altri atti di messa in quarantena per persone che abitano nella frazione di Abatemarco, dove è stata la ragazza, e che sono venuti in contatto con lei. Chiuse scuole e negozi, fatta eccezione per le farmacie e gli esercizi dei beni di prima necessità".

La disinfezione

Il primo cittadino, intanto, nella giornata di oggi, ha anche avviato la disinfezione e sanificazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli ambulatori medici presenti sul territorio di Montano Antilia. "Stiamo facendo un lavoro in stretta sinergia con la Regione Campania, il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl, la Protezione Civile e la Prefettura: abbiamo messo in atto tutte le linee guide messe a disposizione, seguendo ogni protocollo".