Emergenza coronavirus, primi casi positivi in Costiera Amalfitana

Primi casi di Coronavirus in Costiera Amalfitana. Ieri è arrivata la conferma del tampone positivo al Covid-19 per un operatore sanitario asintomatico di Maiori che, nei giorni scorsi, avrebbe lavorato presso una casa di riposo a Sant’Anastasia dove 52 anziani sono risultati contagiati. L’uomo si trova in isolamento già da una settimana. Ora si dovrà ricostruire la rete dei contatti.

Il secondo caso

Altro caso di positività ad Amalfi. A confermarlo, su Facebook, il sindaco Daniele Milano: “Abbiamo già ricostruito, insieme alle forze dell'ordine, la rete dei contatti della persona contagiata ed adottato tutte le misure di cautela del caso: la situazione è sotto controllo e pertanto invito tutti a restare tranquilli. La persona risultata positiva, con cui ho lungamente parlato a telefono, è chiusa in casa da tempo ed è in condizioni di salute più che buone. Il caso non ha nessun collegamento con gli altri due, i cui tamponi hanno dato esito negativo, ed è riconducibile a contatti esterni al territorio, maturati più di 20 giorni fa. Le ho fatto auguri di piena guarigione che sono certo sarà presto raggiunta”. Si tratta di una donna che residente nella frazione di Tovere.

Gli auguri

Intanto il sindaco di Positano Michele De Lucia fa gli auguri agli altri comuni limitrofi: “Il covid-19 purtroppo è arrivato anche nella nostra Costiera Amalfitana. Ora più che mai è il momento di mantenere la calma. Restiamo a casa, evitando il più possibile contatti con persone esterne. Sono vicino a tutta la comunità di Maiori, ai volontari ed ai professionisti sanitari che tanto hanno fatto e continuano a fare per tutti noi. Forza Amalfi! Positano è con te! La costiera unita ne uscirà presto”.