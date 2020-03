Coronavirus, nuovi casi positivi ad Angri e Vietri: 4 contagiati in ospedale a Scafati

Aumentano i casi di Coronavirus nella zona nord della provincia di Salerno. Nelle ultime ore sono risultati positivi al tampone un cittadino di Angri (è il quinto in città ma non è collegato a quelli precedenti) e un anziano di Poggiomarino ricoverato presso l’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno, dove si è in attesa dell’esito dei test applicati su altri tre pazienti sospetti collocati in isolamento.

A Scafati

Intanto resta alta la tensione all’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati, diventato presidio sanitario anti-Covid/19, dove risultano contagiati dal virus altri due medici e due infermieri. Si attende l’esito dei tamponi effettuali su altri dipendenti del nosocomio.

A Vietri sul Mare

Intanto, a Vietri sul Mare, su sei analisi dei tamponi effettuati ne sono risultati cinque positivi e uno negativo. Si attendono altri tre dati. Le nove persone sottoposte a tampone da cinque giorni si trovano in quarantena obbligatoria.

