Coronavirus, nuovi casi positivi a Baronissi e Sant'Egidio del Monte Albino

Continuano a verificarsi nuovi casi positivi al Coronavirus. Dopo quelli accertati, nel primo pomeriggio, a Cava de’ Tirreni e nel Vallo di Diano, in serata sono arrivate conferme da altri comuni della provincia.

Nell’Agro

Nuovo tampone positivo a Sant’Egidio del Monte Albino. Si tratta di un uomo che si trova ricoverato presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore in discrete condizioni di salute. Sono state già attivate – spiega il sindaco Nunzio Carpentieri - le procedure di quarantena per i familiari conviventi del paziente positivo e per altre due famiglie, che, stando all'indagine epidemiologica, hanno avuto contatti con l'uomo. Stanno bene anche tutti gli altri cittadini di Sant'Egidio positivi al tampone, in particolare quelli che avevano mostrato sintomi più severi, le cui condizioni vanno progressivamente migliorando”. Salgono a sei, dunque, i casi in questo comune.

Nella Valle dell’Irno

Secondo test positivo a Baronissi. Ad annunciarlo, su Facebook, il primo cittadino Gianfranco Valiante: “Il signor Saverio Marino (sono stato autorizzato a comunicare il nome) si trova ricoverato all’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino e non è in condizioni gravi. La coniuge, unica convivente, si trova in isolamento domiciliare già da alcuni giorni. Stiamo ricostruendo tutti i contatti avuti negli ultimi quattordici giorni”. Poi lancia un appello: “Chiunque avesse avuto vicinanza fisica, nelle ultime due settimane, al signor Saverio Marino è tenuto ad osservare obbligatoriamente isolamento domiciliare e a comunicare tale condizione al numero telefonico della Polizia Municipale 328 8605459.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel Cilento

Intanto, nel pomeriggio odierno, sono stati effettuati i tamponi su cittadini residenti ad Agropoli e Sessa Cilento che erano entrati in contatto con le persone recentemente risultate positive al Covid-19.