Covid-19, 4 nuovi casi positivi a Castel San Giorgio: donna guarita a Fisciano

Aumentano i contagi nel comune di Castel San Giorgio. Altre quattro persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare del primo caso di contagio, sono risultate positive al Covid-19. Sono già da tempo in isolamento domiciliare. L’annuncio è arrivato, in serata, dal sindaco Paola Lanzara: “Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Rinnovo l'invito a tutti a restare in casa, ad evitare contatti, ad essere responsabili ed attenti, al fine di non disperdere quanto fatto fino ad oggi”.

A Cava

Buone notizie nella città metelliana dove i casi positivi sono scesi da 36 a 18. A comunicarlo, con un video su Facebook, il sindaco Vincenzo Servalli.

A Fisciano

La donna della frazione Gaiano risultata positiva lo scorso 5 aprile al Covid-19, pur essendo asintomatica, ma sottoposta a tampone perchè operatrice sanitaria all’ospedale “G. Fucito”, è risultata negativa ai due tamponi a cui è stata sottoposta, come da protocollo. “Abbiamo ricevuto comunicazione dall’Asl che ne ha certificato la guarigione – rivela il primo cittadino Vincenzo Sessa - Auguro agli altri due concittadini che stanno lottando contro questo virus di rimettersi presto. Mi raccomando di non abbassare la guardia soprattutto nei prossimi giorni con l’inizio della fase 2. L’emergenza non è finita!”.