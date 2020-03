Covid-19: nuovi casi positivi ad Angri, Cava, Colliano e Pontecagnano

Aumentano i contagi in altri comuni della provincia di Salerno. Sette nuovi casi positivi sono stati registrati nel comune di Pontecagnano Faiano: a comunicarli, in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, il sindaco Giuseppe Lanzara. Si tratta di cinque persone che già si trovano in quarantena e sono legate ai primi casi di Covid-19 accertati in città, e di altri due cittadini che sono stati già informati dei risultati del test.

A Cava

Il primo cittadino Vincenzo Servalli ha informato i suoi concittadini dell’accertamento di un nuovo caso di positività al virus. Ora i casi complessivi salgono a quota 20.

Ad Angri

Sesto caso positivo in città. "E' il quinto focoliaio perchè non è collegato in alcun modo ai contagi precedenti" precisa il sindaco Cosimo Ferraioli, che ha invitato la cittadinanza a rispettare le ordinanze della Regione Campania e del Governo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Colliano

Intanto una ragazza di Colliano è risultata positiva al tampone analizzato dal laboratorio dell’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Ora l’Asl è al lavoro per ricostruire la rete dei contatti.