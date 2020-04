Coronavirus, nuovi casi ad Agropoli e San Marzano: parlano i sindaci

Nuovi casi accertati, questa mattina, di Coronavirus in provincia di Salerno. Il primo si registra nel comune di San Marzano sul Sarno. Ad annunciarlo è il sindaco Cosimo Annunziata: “Come previsto in questi casi - spiega - il nostro concittadino è stato disposto in quarantena. Si tratta di un nuovo focolaio probabilmente dovuto al suo lavoro nell'ambito sanitario”. L'Asl in queste ore sta ricostruendo la catena dei contatti. Annunziata si rivolge direttamente ai suoi concittadini: “Raccomando vivamente di evitare di uscire se non strettamente necessario per esigenza dovuta all'acquisto di generi alimentari e medicine. Restiamo a casa per contenere il contagio”.

Ad Agropoli

Aumentano i contagi in città. "Sui nove tamponi di cui attendevamo i risultati, tre sono risultati positivi. Era abbastanza probabile perchè - spiega il sindaco Adamo Coppola - quando si intacca un nucleo familiare il rischio che altri componenti possano essere purtroppo intaccati dalla malattia è molto concreto". Anche in questo caso è stata avviata la catena dei contatti di tutta la famiglia. "Tutte le persone che hanno incontrato i componenti del nucleo familiare in questione sono state messe in quarantena". I casi positivi salgono a 19.

