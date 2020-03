Covid-19, nuovo caso positivo a San Marzano: infermiere contagiato a Scafati

Nuovo caso positivo di Coronavirus nel comune di San Marzano sul Sarno. Ad annunciarlo è direttamente il sindaco Cosimo Annunziata con un video pubblicato sui social: “A questa famiglia va la solidarietà di tutta la comunità e di tutto il consiglio comunale. Siamo vicino a chi soffre, evitiamo gli spostamenti”.

L’appello

Il primo cittadino si rivolge direttamente alla popolazione affinchè rispetti le ordinanze anti-Covid 19 emesse dal Governo e dalla Regione Campania: “Lasciamo stare quei pochi coglioni che ancora non rispettano le regole, verso di loro stiamo adottando misure restrittive particolari. Non avrò pietà di nessuno. Siamo in guerra, lo sto dicendo da giorni. Dobbiamo restare a casa per vincere questa battaglia”.

L’ospedale di Scafati

Intanto al “Mauro Scarlato”, su disposizione del direttore generale dell’Asl Mario Polverino, sono stati effettuati i tamponi a tutto il personale sanitario. Un infermiere asintomatico, al momento, è risultato positivo al test e si trova in quarantena domiciliare. Gli accertamenti sono tuttora in caso, ma sembra che non abbia contratto il virus all’interno del nosocomio scafatese.

