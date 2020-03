Covid-19: altri casi positivi in Agro, Cilento e Vallo di Diano

Nella serata di oggi si registrano nuovi casi di positività al Coronavirus in provincia di Salerno. Partiamo dalla zona nord dove, dopo i due decessi a Scafati, un cittadino residente a Sant’Egidio del Monte Albino è risultato positivo al testa.

Parla il sindaco

“Si tratta di una persona già in quarantena, perché appartenente allo stesso nucleo familiare del caso numero quattro. Dunque, il virus continua ad essere confinato nelle famiglie che, purtroppo, hanno registrato i primi casi” precisa il sindaco Nunzio Carpentieri che aggiunge: “Mi dispiace infinitamente dover sottolineare questa circostanza, perché comprendo l’ansia e la preoccupazione di queste famiglie. Credo che a loro vada dimostrata tutta la nostra più profonda solidarietà e il nostro più grande affetto. A queste famiglie, che continuo a sentire quotidianamente, posso assicurare la vicinanza mia, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità” Il caso positivo confermato oggi è stato sottratto al numero delle persone in quarantena, che scendono così a undici. Il totale dei positivi sale, invece, a 14. “Tutti le persone positive stanno bene e la malattia segue regolarmente il suo decorso. Attendiamo fiduciosi che presto i tamponi possano tornare negativi” aggiunge Carpentieri.

Nella zona sud

Un uomo, residente al Bivio di Acquavella (Casal Velino), è in isolamento presso la sua abitazione perché è risultato positivo al tampone faringeo a cui, nella giornata di ieri, era stato sottoposto dopo la presentazione di alcuni sintomi. Le sue condizioni di salute, comunque, non sono gravi. Nelle prossime ore i familiari e le persone che sono state ultimamente in contatto con lui potrebbero essere sottoposte ai test. Nel Vallo di Diano, invece, sono risultati positivi una donna di Teggiano e un altro uomo di Sala Consilina. Le persone contagiate, dunque, salgono a 77.

La precisazione

Intanto il sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano interviene dopo la diffusione della notizia di un carabiniere risultato positivo al Covid-19: “ll carabiniere, a cui auguro una pronta guarigione da parte mia e di tutta la comunità sanciprianese, ha prestato servizio presso la nostra stazione l'ultima volta verso fine febbraio; il militare non risiede a San Cipriano Picentino. Inoltre i carabinieri che prestano servizio a San Cipriano Picentino sono stati sottoposti a tampone risultato negativo ed a loro va il mio ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo in questo difficile momento”.