Coronavirus: nuovi casi sospetti in Cilento, negativo il tampone per la saprese

Anche ad Ascea, c'è un caso sospetto di Coronavirus: un uomo è in isolamento all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, con tosse e febbre. Dopo essere stato sottoposto al tampone che è stato inviato al Cotugno, il paziente è stato messo in isolamento. Come riporta Infocilento, un altro tampone è stato eseguito questa mattina nella frazione di Massa di Vallo. Intanto, è risultata negativa la donna di Sapri che ieri si era presentata in ospedale temendo di aver contratto il virus.

La situazione ad Agropoli

Ad Agropoli, sono dieci i nuovi tamponi che verranno eseguiti sulle persone entrate in contatto con l’estetista 34enne risultata positiva al virus, dopo aver avuto contatti con l’insegnante 57enne, primo caso di Coronavirus ad Agropoli. E, intanto, il sindaco Adamo Coppola mette in guardia i cittadini: