Coronavirus: 4 nuovi casi sospetti a Nocera, Capaccio e Salerno città

Nuovi casi sospetti da Coronavirus, nel salernitano. Per iniziare, nella notte è stata ricoverata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore una paziente di Striano molto sospetta. La donna sarebbe stata ad un festa con la donna positiva per Coronavirus giunta negli scorsi giorni all'ospedale dell'Agro. La paziente è stata prima visitata nel camping installato all'esterno dell'ospedale e poi condotta nel reparto Malattie Infettive.

Gli altri casi sospetti

Sottoposta a tampone per precauzione, anche una donna di Capaccio Paestum che nella serata di ieri si è presentata all’ospedale di Roccadaspide con una polmonite bilaterale e problemi respiratori. E' stata trasferita nel reparto di rianimazione del “Luigi Curto” di Polla: non si esclude che i suoi sintomi siano collegabili unicamente alla polmonite. Saranno, ad ogni modo, i risultati dei test a far chiarezza sul fatto. Intanto, questa mattina, presso la sede del piano di zona S1-01 di Nocera Inferiore, un utente ha accusato un malore e il responsabile dei servizi sociali d'ambito ha disposto in via precauzionale la chiusura e la sanificazione degli uffici al primo piano dello stabile, in via Libroia, oggi. In queste ore sarà effettuato il test, attraverso tampone, per verificare se si tratti o meno di Coronavirus.

Tensione a Salerno città

Di stamattina, infine, la segnalazione di alcuni lettori, circa i soccorsi equipaggiati contro il contagio da Coronavirus della Croce Rossa a Torrione, in via Posidonia. Lì, una persona è stata condotta, con tutte le precauzioni del caso, in ambulanza e trasportata in ospedale, per le verifiche. Sale la preoccupazione, dunque, anche a Salerno città, per il nuovo possibile caso di contagio di cui, tuttavia, tranne lo scatto, non si hanno conferme ufficiali al momento. Ciò che è certo è che la Croce Rossa abbia attivato il protocollo anti-contagio a seguito della segnalazione al 118 del presunto caso sospetto.