Coronavirus, due nuovi casi a Tramonti: cittadino guarisce a Fisciano

Nuovi contagi e nuove guarigioni da Covid-19 in provincia di Salerno. Due nuovi casisi sono registrati, nelle ultime ore, nel comune di Tramonti. Si tratta di persone riconducibili allo stesso nucleo familiare, che già erano in isolamento domiciliare da alcuni giorni. Il sindaco Domenico Amatruda, in collaborazione con le forze dell’ordine e con le persone risultate positive al test e della Polizia Locale, ha ricostruito la mappa dei contagi e disposto ulteriori cinque tamponi sui contatti diretti e indiretti avuti dai nuovi contagi. “A tutti loro un augurio di pronta guarigione. La situazione – ribadisce il primo cittadino - è sotto controllo. L’invito alla popolazione di Tramonti, anche in vista del rafforzamento dei controlli, è quello di rimanere a casa e limitare le uscite".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella Valle dell’Irno

A Fisciano, invece, il sindaco Vincenzo Sessa ha annunciato che un cittadino residente nella frazione Villa, risultato positivo lo scorso 25 marzo al tampone del covid-19, è guarito ed è tornato a casa. “Abbiamo ricevuto comunicazione dall’Asl che, a seguito della negatività dei due tamponi a cui è stato sottoposto, come previsto dal protocollo, ne ha certificato la guarigione.

Mi raccomando - è il suo appello - di non abbassare la guardia nei giorni prossimi, l’emergenza non è terminata”.