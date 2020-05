Covid-19, nuovo caso positivo a Battipaglia: l'appello della sindaca

Secondo caso positivo al Coronavirus in poche ore nel salernitano. Dopo l’ostetrica di Nocera Inferiore, un’altra persona (su cui vige il massimo riserbo) è risultata contagiata nel comune di Battipaglia. E’, comunque, asintomatica.

L’annuncio

La conferma arriva direttamente dalla sindaca Cecilia Francese che spiega: “Le persone che si sono trovate a stretto contatto stanno bene. È stata fatta la mappatura dei contatti avuti ed è iniziata la quarantena domiciliare. Non bisogna abbassare la guardia. Mi raccomando continuiamo a rispettare le regole: mascherina obbligatoria e la distanza sociale di 1,5 mt”.

I controlli

Nella serata di ieri sono proseguiti i controlli serrati sia della Polizia Locale che della Polizia di Stato e dei carabinieri per monitorare i locali e gli assembramenti. Sono state filmate le piazze per ulteriori controlli. “Dateci una mano, faccio appello al senso di responsabilità comune per salvaguardare la vostra e la nostra salute” conclude Francese.