Coronavirus, nuovo caso positivo a Mercato San Severino: parla il sindaco

Dopo il decesso comunicato questa mattina, il sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma informa i suoi concittadini che un altro residente è risultato positivo al Covid-19 ed è attualmente in isolamento presso la propria abitazione. E' un familiare dell'imprenditore che vive nella frazione San Vincenzo risultato positivo al virus circa dieci giorni fa.

Le rassicurazioni

“Il nostro concittadino, a cui tutti auguriamo una pronta ripresa, era già in isolamento insieme al nucleo familiare pertanto – spiega Somma - non ha avuto nessun ulteriore contatto. Rinnovo l'invito a restare in casa, ad evitare contatti, ad essere responsabili ed attenti al fine di non disperdere quanto fatto fino ad oggi. Infine vi invito a seguire le comunicazioni ufficiali e non le false informazioni che creano solo ansia e confusione in un momento molto delicato”.