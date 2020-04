Covid-19 a Cava de Tirreni, negozi chiusi a Pasqua e Pasquetta

Nella città di Cava de’ Tirreni i negozi resteranno giorni nei giorni di Pasqua (domenica 12 aprile) e Pasquetta (lunedì 13 aprile). A disporlo, con apposita ordinanza, il sindaco Vincenzo Servalli.

L’ordinanza

Il provvedimento riguarda tutti gli esercizi commerciali (supermercati, alimentari, attività di vicinato, vendita con distributori automatici H24 ed in genere tutte le attività a cui era consentita l'apertura), fatta eccezione per le sole farmacie di turno, che dovranno osservare la completa chiusura. Inoltre, con effetto immediato e fino al 14 aprile 2020, devono essere applicate le seguenti misure specifiche: tutto il personale in servizio presso gli esercizi commerciali di qualunque genere dovrà essere munito di mascherina, a copertura totale di naso e bocca e guanti monouso. “Tale comportamento precauzionale va tenuto anche da tutti i cittadini che si rechino in qualunque esercizio commerciale” viene precisato dal Comune. In ogni attività sociale esterna (quale accesso e/o stazionamento in supermercati ed in genere esercizi commerciali o nei luoghi di lavoro) deve essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.