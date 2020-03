Covid-19 a Cava, l'ottica "Di Maio" regala occhiali protettivi alle forze dell'ordine

Non solo mascherine per tutelare la salute dei vigili urbani impegnati, in queste settimane, a far rispettare le ordinanze di Regione Campania e Governo contro la diffusione del Coronavirus.

La curiosità

L’ottica “Di Maio” di Cava de’ Tirreni, infatti, ha donato dei veri e propri occhiali protettivi al comando della Polizia Locale e a tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio. A rivelarlo, con un post su Facebook, l’assessore comunale Nunzio Senatore che commenta: “La nostra città ha un cuore grande”.